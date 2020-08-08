Volunteers: Senior Resources Meals on Wheels

Volunteer drivers for the Senior Resources Meals on Wheels program are:
Trinity Muscatine
Aug. 10-15
Monday, Aug. 10 — Deanna Fuller, Mona Onken, Erin McLeod, open.
Tuesday, Aug. 11 — Judy Merritt, Cindy Carver, Connie Keitel, Pete DeGabriele.
Wednesday, Aug. 12 — Lynn Schweizer, open, HON CR Dist., MUSCO.
Thursday, Aug. 13 — Kayla Benefiel, Jina Hernandez, open, Kathy Johnson.
Friday, Aug. 14 — Dean Edelman, New Choices, Inc., Kathy Johnson, Tracy and Adam R.
Saturday, Aug. 15 — Connie Keitel, Joni Axel.
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