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Volunteers: Senior Resources Meals on Wheels
Volunteers

Volunteers: Senior Resources Meals on Wheels

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Volunteer drivers for the Senior Resources Meals on Wheels program are:

Trinity Muscatine

Aug. 10-15

Monday, Aug. 10 — Deanna Fuller, Mona Onken, Erin McLeod, open.

Tuesday, Aug. 11 — Judy Merritt, Cindy Carver, Connie Keitel, Pete DeGabriele.

Wednesday, Aug. 12 — Lynn Schweizer, open, HON CR Dist., MUSCO.

Thursday, Aug. 13 — Kayla Benefiel, Jina Hernandez, open, Kathy Johnson.

Friday, Aug. 14 — Dean Edelman, New Choices, Inc., Kathy Johnson, Tracy and Adam R.

Saturday, Aug. 15 — Connie Keitel, Joni Axel.

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