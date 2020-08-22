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Volunteers: Senior Resources Meals on Wheels
Volunteers

Volunteers: Senior Resources Meals on Wheels

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Volunteer drivers for the Senior Resources Meals on Wheels program are:

Trinity Muscatine

Aug. 24-29

Monday, Aug. 24 — Deanna Fuller, Mona Onken, Erin McLeod, Mark Odell.

Tuesday, Aug. 25 — Judy Merritt, Community Bank, Joni Axel, Pete DeGabriele.

Wednesday, Aug. 26 — Lynn Schweizer, Kayla Benefiel, HON CR Dist., MUSCO.

Thursday, Aug. 27 — Jina Hernandez, Tracy and Adam R., Non-Emergency, Joni Axel.

Friday, Aug. 28 — Dean Edelman, New Choices, Inc., Kathy Johnson, Kelly Cunningham.

Saturday, Aug. 29 — Connie Keitel, Tracy and Adam R.

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