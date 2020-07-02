Muscatine High School graduates Class of 2020

Muscatine High School graduates
Manuel S. Acosta, Carlos Acuna, Christian Tyler Aguirre, Andres Alvarado, Carder Ronald Ames, Trevor Lee Anderson, Abigail Rae Anson, Haley Kristine Araujo, Leigha Karen Armstrong, Marco A. Barboza, Hunter Cole Bassett, Olivia Dare Bastin, Jackelyn Josephine Batteau, Adamaris Judith Bautista, Marcos Odilon Bautista, Arianna Kathryn Bean, Gage Robert Beard, Elizabeth Anne Becker, Wyatt Donald Bender, Isabel Lisette Benitez, Timothy David Berger, Nicholas Bizak, Rylee Sierra Blake, Joaquin Esai Bobay, Ashleigh Elizabeth Bohling, Naomi Tambo Booth, Grace Renee Bowman-Carpenter, Aneesa Simone Brooks-Martinez, Sean Brown, Ashley Nicole Brugman, Brigg Thomas Burback, Lucas Braden Burkamper, Devon Steven Burke, Spencer Michael Alan Calcott, Maddisen Leigh Campbell, Mercedes Cardoza, Gabriela Carrillo, Darian Anthony Carter, Nicholas Scott Carter, April Casillas, Cedric Jo Castillo, Amy Ruby Cavazos, Logan James Cavazos, Anai Noelia Ceniceros, Katrina Lynn Chapman, Jaiminkumar D. Chaudhari, Justic Alin Chavez, Hannah Mae Jean Clark, Gilberto Cobarruvias, Zyiah Joseph Colon-Cavazos, Macy Elizabeth Connor, Tanner Cade Cook, Evan Dane Cooper, Mason Robert Coram, Tatum Lynn Costas, Hannah Elizabeth Coulter, Sydney Grace Cox, Logan Lee Cunningham, Kathryn Elizabeth Dalbey, Drake Michael Daniels, Caroline Blaise Daum, Justin Thomas DeFosse, Kendra Degner, Raelynn Alicia DeLeon, Gabrieline Zeikiaba Dennis, Emily Grace DeVore, Naomi Giselle Diaz, Lauren Elizabeth Dirth, Zachary James Docherty, Dawson Thomas Douglas, Jorge Isaac Duenez, Dawson Steven Duggan, Jessica Louise Dundee, Keagan Grace Eberhard, Brady Joseph Elder, Erin Leigh Elshoff, Abigail Rose Enriquez, Kevin Thomas Erber, Victor Etido Esu, Lucas Robert Evans, Zachary Ryan Eversmeyer, JeraLynn Faith Farrar, Sadie Marie Fillmore, Chloe May Finn, Ethan Gregory Flynn, Myranda Nikkole Foor, Abigail Foulk, Jasmine Markay Elizab Francis, Brandon Jude Anthony Gamon, Alyssa Jisselle Garcia, Angelica Ann Garcia, Gabriella Garcia, Leonardo Garcia, Tamara Paulina Garrido, Megan Faith Gibson, Kaylee Renee Goddard, Margaret Ellen Goddard, Simon M. Golden, Hector Josue Gonzalez, Hailey Kathleen Greene, Azucena Gutierrez, Abigail Renae Haller, Catherine Sue Hansen, Carson Jason Harder, Zachary Thomas Hardy, Ethan Mitchell Heth, Daulton Curtis Hetzler, Nathan R. Hill, Kolton William Hitchcock, Ryan Michael Hoeper, Seth Alexander Hoffman, Brady Lee Holmes, Carter Jay Holmes, Alexis Amina Hopkins, Samantha Christine Hopkins, Brandi Nichole Howard, Elizabeth Ann Howard, Alexa Marie Huerta, Chance Taylor Humphries, Keila Isabel Ibarra, Francisco JR Jimenez, Zander Matthew Jinson, Amari Kierra Jones, Canon McGwire Jones, Griffen Dean Jones, Kyra Jo Jones, Riley Matthew Kaufman, Madison Jo Keller, Adreviana Marie Kelly, McKennah Nichole Killian, Sydney Mariah Kleindolph, Kirsten Elizabeth Krause, Drake John Kreuzenstein, Summer Dawn Labath, Tayler Marie Lancaster, BreYanna Mae Lasseter, Joseph Nathaniel Leaver, Elaina Joy Lee, Yazmynn Victoria Consuelo Lenhard, Lauren Ashley Lettington, Bryce Dylan Levad, Madeline Ann Liegois, Natalie Clair Lingle, Shelby Rene Little, McKenzie Margaret Lofgren, Briana Lopez, Ruby Belinda Lopez, Ryan Joshua Lukkarinen, Margaret Rosemary Flake Manjoine, Louis Braxton Mann, Karolina Martinez, Anthony Robert Mathias, Brooks Anthony Mathis, Ronnie David McCoy, Brady Nathanual McDaniel, Gracie Mae McDonald, Jose Elias Medina Mani, Bailee Renae Mergen, Seth M. Metcalf, Kuinton Michael Middagh, Briggs Alan Miller, Elisabeth E. Miller, Justin Anthony Miller, Mason Wyatt Miller, Gage Steven Minder, Sadie Marie Mireles, Cailee Jo Mitchell, Ethan Scott Moomey, MeKenzee Jo Morris, Alexandria Nichole Mortenson, Camila Aviana Mulder, Rachel Elaine Mullikin, Autumn Elise Murphy, Raquel Cardoza Navarrete, Gloria Yamileth Neda, Aura Elizabeth Niaves, Christina Carolyn Nichols, Isaac Nichols, Troy A. Nichols, Dakhota Leigh Nicholson, Emily Nietzel, Brodie Bryan Nugent, Solmarie O’Neill Torres, Landon Mitchell Oberly, Alexander Neill Oppel, Andrew Scott Orr, Laney Marie Ortiz, Kjirstin Elizabeth Osland, Tyler Richard Owen, Manan Utpalkumar Patel, Morgan Paige Pelton, Ricardo Pena, Alicia Matiana Perales Castillo, Elias Perales, Olivia Cyrene Perales, Jenna Paige Perez, Riley Michael Perrin, Matthew Thomas Peterson, Quentin Jacob Phelps, Christopher Allen Pittman, Lily Anais Poci, Caitlin Elizabeth Powell, Brian Allan Prussman, Anayeli Marie Rada, Edwin Ramirez, Hunter Matthew Randleman, Angelina Jeschelle Rangel, Claire Louise Recker, Mikel Wayne Reeves, Hope Olivia Reichert, Mycah Lynn Reiland, Christopher Williams Reinier, Elizabeth Charlene Reist, Hannah L. Reynolds, Drayven Warrick Ribbink, Kord Raymond Ribbink, Jacob Elijah Rick, Carter James Riley, Andrea Nathalie Rodriguez Navarro, Mia June Rodriguez, Elijah Thane Roeth, Natasha Alise Rojas, Drake Joseph Rudolph, Madalynn Paige Rudolph, Hope Elizabeth Ryan, Matthew Wayne Saltz, Emma Sabine Sand, Jaylin M. Sanders, Nicholas Russell Scheeper, Mackenzie Jo Scherrer, Teagan Knight Schmelzer, Jacob Eugene Schroeder, Brendon Heath Schultheis, Ean William Scott, Bredyn Quin Seaman, Giovanni Esquivel Serrato, Sevindee Leigh Shannon, Daylon John Shelangoski, Hannah Marjorie Faith Shield, Melanie Rose Shoppa, Nathan Woodrow Sides, Javier Jesus Sixtos, Phillip Thomas Smith, Rory Daniel Smock, Madison Leigh Snyder, Tiffany Nicole Soberalski, Esther Sogbeh, James Robert Solt, Ryan Lee Soltwedel, Benjamin Spellman, Ryan James Staats, Aidan Jacob Staker, Brianna Kay Staley, Benson Steven Storr, Alyssa Paige Strand, Jasmine Marie Stuart, Thaddeus Pierce Swailes, Dawson Michael Sweat, Jarell Payton Sweat, Elisha Thomas Sywassink, Janelle Tapia, Jonathan Edward Taverna, Calee Jo Taylor, Connor Jack Taylor, Cody Allen Thomack, Dillinger James Thomas, Grant Stephen Thomas, Jacob Nathaniel Thomas, Trae Allen Thorne, Takpor Tiah, Allen Tian, Madalynn Mary Grace Tigrett, Ailene Rebeca Toledo, Jadon Alexander Tubandt, Andrew Webster Van Nice, Diego Bryce Vasquez, Craig Thomas Ray Vaughn, Pablo E. Velasco, Rachel Lauren Wagner, Chase Michael Walker, Dalani Renae Weber, Kylie Renae Whitlow, Andrew James Whitworth, Jordan William Whitworth, Hannah Marguerite Wieskamp, Samuel Stephen Wieskamp, Logan David Wiley, Grace Marie Williams, Whitney Justine Winter, Katrina M. Wisniewski, Emily Marie Woepking, Nolan Scott Wolfe, Ridge Matthew Wolfe, Danielle Geraldine Woodford, Katie Nicole Woodward, Damion Addison Yordt, Alli Isabel Youngbauer, Benjamin John Zigament, Luke Robert Zobel